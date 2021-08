Boerderij van Dorst vanuit Apeldoornse bouwvalboerderij: Martien en Caroline boeren met Raven

Van Dorst meldt in het eerste filmpje op Twitter dat het een grote droom was om zelfvoorzienend te leven. Het resulteert in een serie waarin Raven collega’s uitnodigt te helpen op een vervallen boerderij. En als je Martien Meiland toevertrouwt dat je geen schep nodig hebt omdat je toch handen hebt, dan weten de meeste mensen nu al dat het wel tot discussie zal leiden in de opnames.

Het programma gaat verder dan alleen helpen op de boerderij. Elke week zijn er twee andere gasten, en Raven praat ook met hen over hun leven. Bij een kampvuurtje, of gewoon tijdens het in elkaar zetten van een kippenhok.

Maarten, Frans en Emma

Ook Emma Wortelboer, Maarten van Rossem, Frans Bauer, Marieke Lucas Rijneveld en Caroline van der Plas steken hun handen uit de mouwen op de boerderij.

De Deventer politica Caroline van de Plas is gelijk in de eerste aflevering te zien, waar ze met Martien Meiland te gast is. De eerste groenten moeten geplant worden, maar zelfvoorzienend zijn is hard werken, blijkt bij een instortend kippenhok. Van der Plas vertelt ook over haar persoonlijk leven, zo is te zien in de eerste trailer die Van Dorst deelt.

Het programma op NPO3 wordt 8 september voor het eerst uitgezonden.

Eerder was in Apeldoorn commotie over de leegstaande boerderij die gebruikt is voor de opnames. De buurt morde over het opknappen ervan, terwijl nieuwbouw er om heen al in volle gang is. De boerderij aan de Van Isendoornlaan in Zuidbroek staat op de nominatie om gesloopt te worden. Maar voor het programma werd het zeil dat het dak provisorisch afdichtte bijvoorbeeld vervangen voor plaatmateriaal.

Geheimzinnige opnames

Er werd in maart geheimzinnig gedaan over een tv-programma dat er zou worden opgenomen. Meer dan: ‘Een thema dat goed past in de ambities van Apeldoorn’, wilde de gemeente eerst niet kwijt. Met daarna als aanvulling in een brief aan de buurt: ‘De vraag die de gemeente kreeg was of er een grote, oude woning beschikbaar was. De boerderij aan de Van Isendoornlaan kwam hiervoor als beste uit de bus. Ook omdat een samenwerking met de naastgelegen groente- en fruitkweker Stadsakkers goed past in de opzet van het programma waarin het gaat om duurzaam en groen leven.’

Later werd bekend dat Van Dorst een programma opnam, maar niet wat de insteek zou worden.

