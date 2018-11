‘Boerderijbrand op Hoge Veluwe ontstaan in de schoorsteen’

audio Apeldoorn­se Alice Evita op zoek naar feiten in Zwarte Piet-discussie

12:01 In de 4-delige podcast ‘Zwarte Piet anno 2018’ gaat Alice Evita op zoek naar het antwoord op de vraag of de vertoning van Zwarte Piet nog aanvaardbaar is in 2018. De 25-jarige Apeldoornse wil een zo objectief mogelijk beeld schetsen om de luisteraar aan het denken te zetten. ,,Ik hoop dat we met elkaar blijven zoeken naar verbinding en oplossingen ondanks dat we het niet altijd met elkaar eens zijn.’’