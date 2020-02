Boeren blokkeren viaduct over A50 bij Klarenbeek, verkeer moet omrijden

De tractoren staan in rijen opgesteld op het viaduct en actievoerders staan naast de voertuigen. Auto's moeten omrijden of doen er lang over om over het viaduct te komen. ,,Het viaduct staat dicht", zegt Willeam Schoonhoven, één van de initiatiefnemers. De snelweg A50 is wel vrij en dat is een bewuste keuze. ,,Er is nu geen reden om keiharde acties te gaan voeren, omdat er nog gepraat wordt", doelt Schoonhoven op de gesprekken die het kabinet heeft met het Landbouw Collectief.

Ook rond andere snelwegen zijn nu acties, zoals op de A1 en de A12. ,,We spreiden de acties, zodat we voor veel mensen zichtbaar zijn", zegt Schoonhoven. Volgens hem zijn er ongeveer 100 mensen en evenzoveel tractoren op de actie bij de Woudweg in Klarenbeek afgekomen.

Pijn doen

Schoonhoven sluit niet uit dat er op een later moment hardere acties volgen en ook snelwegen geblokkeerd gaan worden. ,,We laten zien dat wij de bereidheid hebben om in actie te komen. Als we opnieuw genaaid worden door de politiek staan we klaar om acties te houden die meer pijn doen. Het gaat nu om drukzetten op de gesprekken.”