Boeren juichten in Gelderland, maar stikstofregels nog niet van de baan

,,Wij gaan in gang zetten dat de beleidsregels die betrekking hebben op het onderdeel landbouw, opgeschort worden.” Dat was de letterlijke tekst van gedeputeerde Peter Drenth afgelopen maandag, uitgesproken vanaf de boerenkar op het Marktplein voor het provinciehuis.



Luid gejuich van de honderden protesterende agrariërs volgt. Gelderland zwicht, zo maken zij op uit de woorden van de landbouw-gedeputeerde. De woordvoerder van Gedeputeerde Staten twittert later: ‘regels zijn opgeschort'.

Nog geen besluit genomen

Een paar dagen later blijkt de realiteit toch net wat anders te liggen. Boeren denken namelijk dat de regels van tafel zijn, maar dat is helemaal niet zo. Er is nog geen enkel besluit genomen. Nog niet, in ieder geval. Drenth koos zijn woorden weliswaar zorgvuldig, vooral door dat ‘in gang zetten’, maar de boeren verstonden wat ze wilden horen: in navolging van provincies als Friesland buigt ook Gelderland voor die demonstranten op hun trekkers.

Andere formulering

Waar het leek alsof Drenth de boeren tegemoet kwam, blijkt daags na het protest bij het provinciehuis dat hij alleen maar met ze wil praten. In een persbericht dat de provincie Gelderland later publiceerde, is de formulering dan ook heel anders.

‘Ik wil met de boeren in gesprek over het opschorten van die regels die de agrarische sector raken’, stelt de gedeputeerde. Maar de boodschap, zoals die maandag is overgekomen, wordt niet tegengesproken. Sterker, Drenth versterkte die nog verder in de media.

Overigens hád Drenth ook niet in z'n eentje ter plekke kunnen beslissen dat de vorige week ingestelde stikfstofregels van de baan zouden zijn. Het is reces.

Gedeputeerde Jan Markink zat maandag in Polen, commissaris van de Koning John Berends is uit de running door een gebroken schouder. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog zat wel bij het gesprek met boerenvakbond LTO, van verder overleg binnen het college over de kwestie was niet of nauwelijks sprake, melden bronnen.

De boel sussen en tijd kopen

In feite deed de gedeputeerde niets anders dan de boel sussen en tijd kopen: komende dinsdag vindt er weer overleg plaats binnen Gedeputeerde Staten, tot die tijd zijn in ieder geval de regels van vorige week - waartegen nadrukkelijk gedemonstreerd werd, van kracht.