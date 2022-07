Boeren moeten om 18.00 uur vertrekken in Eerbeek, waar al urenlang 113 bedrijven worden geblokkeerd

Grote Kerk houdt Open Kerk in Apeldoorn met expositie ‘Leren van oude meesters’

Elke zomer staat de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn in het weekend voor iedereen open. Bijvoorbeeld om het gebouw ook van binnen te ervaren, te genieten van exposities en van musici die hun talenten laten werken. Ook deze zomermaanden is het ‘raak’, vanaf 16 juli tot 10 september.

7 juli