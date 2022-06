Boeren onderweg naar politiebureau Apeldoorn: A1-afrit afgesloten, noodverordening van kracht

met video Tien arresta­ties na heftige boerenpro­tes­ten: ‘Poging doodslag en banden lek gestoken’

De politie heeft vanochtend in Oost-Nederland tien mensen aangehouden die betrokken waren bij verschillende boerenprotesten in de regio gisteravond. Onder meer bij de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden was de situatie dreigend en trok de politie zich terug voor de eigen veiligheid.

18:08