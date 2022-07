Boeren voeren actie voor de supermarkt in Vaassen, maar de burger mag er geen last van hebben

Dat zegt Harco, de woordvoerder van de boeren die in Vaassen demonstreerden. Toch stonden er meerdere tractoren vlak voor de opening van de supermarkt. Klanten konden er wel langs, maar niet zonder langs een van de boeren te moeten. ,,Dit zijn allemaal boeren uit de buurt, van omliggende dorpen. Het is ons bestaan wat op het spel staat en we willen laten zien dat we voor onszelf opkomen. Maar niet op een manier waardoor andere mensen er enorm veel last van hebben, want dan slaan we plank mis", verwijst Harco naar de grotere acties op snelwegen en bij distributiecentra die deze maandag plaatshebben.