Boerenprotest met trekkers in hart van Apeldoorn: verkeer stapvoets langs De Naald

Verkeer rijdt rustiger

De boeren blijven tot in de avond in Apeldoorn staan. Er is voor De Naald gekozen, omdat het een bekende en centrale plek in Apeldoorn is. Het verkeer lijkt vooralsnog geen last te hebben van de actie. De mensen rijden wel iets rustiger door de trekkers langs de weg. ,,De mensen zijn positief, ze snappen waarom wij hier weer staan", zegt initiatiefnemer Willeam Schoonhoven.