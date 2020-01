Boerin uit Leuvenem: ‘Rutte heeft veel geleerd over de melkveehouderij’

Leerkrach­ten naar ziekenhuis na brand in Emmaschool Apeldoorn

16:46 De Koningin Emmaschool in Apeldoorn is vanochtend ontruimd nadat er brand was uitgebroken op het toilet. Een groot deel van de schoolklassen zal daarom voorlopig worden opgevangen op de Obs Meester Lugtmeijer, schrijft het schoolbestuur in een bericht aan de ouders. Volgens de brandweer moesten twee leerkrachten mee naar het ziekenhuis.