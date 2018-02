Boete van 380 euro voor onveilige oudijzer-truck in Apeldoorn

CDA Apeldoorn vraagt aandacht voor geluidsoverlast A1 bij Ugchelen

13:37 Toen de snelheid op de A1 werd verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur, zijn in Ugchelen geen extra maatregelen getroffen om de luchtverontreiniging en het lawaai in te dammen. CDA Apeldoorn vraagt zich af of dat misschien alsnog moet gebeuren.