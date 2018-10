Boete voor speed-pedelec op fietspad blijft staan

Henk Zegers krijgt zijn 104,- niet terug. De Apeldoorner vocht de boete aan, nadat hij in Deventer met zijn speed-pedelec op het fietspad reed. ,,Als gebruikers vinden dat er meer fietspaden moeten worden veranderd in brom/fietspaden kunnen zij zich het beste tot de overheid wenden en kan de rechter geen uitkomst bieden'', aldus de politierechter in Zwolle.

Begin mei koos Zegers op de Zweedsestraat in Deventer voor het fietspad, terwijl een speed-pedelec binnen het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 als brommer wordt gezien. ,,Volgens de regels moet ik op de weg. Maar het verschil in snelheid met de auto's is daar zó groot. Ik vind het echt niet verantwoord om daar 25 kilometer per uur te rijden." Een motoragent zag het gebeuren en bekeurde Zegers.

,,Ik kies de veiligste oplossing en word beboet... Dan gaat er volgens mij ergens iets mis." Het is de reden waarom Zegers de bekeuring besloot aan te vechten. Deze week diende zijn zaak bij de politierechter in Zwolle. ,,Als de verkeerswet een weggebruiker juist in een gevaarlijke situatie dwingt, in plaats van deze daartegen te beschermen, dan is er iets mis met die wet'', betoogde Zegers.

Lopen

De Officier van Justitie hield de Apeldoorner voor dat hij een alternatieve route had kunnen kiezen, of een stukje had kunnen lopen. De politierechter maakte duidelijk dat hij moet controleren of de wet juist wordt toegepast. ,,De heer Zegers heeft op basis van een eigen inschatting van de verkeersveiligheid besloten dat het de voorkeur verdient om het fietspad op de Zweedseweg in Deventer te gebruiken boven het rijden op de rijbaan'', legt communicatiemedewerkster Anja Steenbergen namens de politierechter uit. ,,Een boete kan alleen worden gematigd of op nihil gesteld als er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Het handelen naar eigen inzicht kan er dan ook niet toe leiden dat de boete wordt gematigd of dat er afgezien wordt van de oplegging van de boete.''

Zegers is de eerste Nederlander die als gebruiker van een speed-pedelec voor het rijden op het fietspad werd bekeurd. ,,De uitkomst van deze zaak verbaast me niet'', zegt Zegers. ,,Want volgens de wet zat ik fout. Maar ik kan er geen enkel begrip voor opbrengen. Ieder weldenkend mens kiest voor zijn eigen veiligheid.''