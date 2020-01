Bogaardslaan verandert snel: ontmanteling van De Touwladder is in volle gang

Er volgt nieuwbouw op deze plek. In dat toekomstig Integraal Kindcentrum trekt straks behalve De Touwladder ook De Bouwhof in, en er komt een kinderdagverblijf.

De leerlingen en het onderwijsteam van De Touwladder hebben vorige week hun tijdelijke plek voor de komende anderhalf jaar ingenomen: het voormalige pand van De Steenbeek aan de Hoenderloseweg. Het gaat om de 185 leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De 65 kleuters zitten nog in hun eigen gedeelte aan de Bogaardslaan, dat voorlopig wel overeind blijft.

Koffie

Voor het personeel is het even wennen om over twee locaties verspreid te werken, vertelt Marije Meijer namens PCBO. Dat is de onderwijskoepel waar De Touwladder bij hoort. Maar op wat opstartprobleempjes na - zoals een te late levering van het koffieapparaat - is de verhuisoperatie volgens Meijer goed verlopen. De school draait inmiddels weer volop.

De ontmanteling van het oude Touwladder-pand is nu in volle gang en de komende dagen zal het hard gaan. ,,Natuurlijk is dat best gek voor degenen die hier langer hebben rondgelopen’’, weet Meijer. ,,Maar het perspectief van het nieuwe gebouw geeft veel energie. Daar is heel lang over gepraat en nu gaat het dan echt gebeuren. Dat maakt dit ook weer een leuke periode.’’

2021