Bommelding in trein bij Apeldoorn roept nog veel vragen op

VIDEO | UPDATE Passagiers lang in onwetend­heid bij bommelding in trein Apeldoorn: 'Daar werd ik juist bang door'

9:52 Na een bommelding is een zwaarbewapend arrestatieteam zondagmiddag het station in Apeldoorn in gegaan. Bij die actie is de melder zelf, een 42-jarige Rotterdammer, aangehouden. Om hem niet wijzer te maken, deelde de politie eerst geen informatie met de passagiers. ,,Dan ga je je dus juist afvragen wat er allemaal aan de hand is.”