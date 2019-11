Bommen-opruimoperatie nodig voor woningbouw aan Vlijtseweg in Apeldoorn

Video Uit de Kunst Goos, de allemans­vriend in Ugchelen

6:00 Busladingen vol Duitsers. Die uitstapten bij een weinig zeggend stukje bos aan de rand van Ugchelen. Enkel en alleen om Goos te bekijken. Het verhaal van kunstenaar Lon Robbé is té mooi om niet waar te zijn. Want wie is er nu geen fan van die prachtige Goos?