Bonenstaaktoernooi in Loenen afgeblazen

In het verleden had Loenen jaarlijks een Bonenstaaktoernooi in café Tojaco. Hiervoor was altijd veel animo. Hennie Schoolderman wilde dit weer in ere herstellen en nodigde de biljarters uit om mee te doen met het toernooi. De biljarters maken bij het toernooi gebruik van een bonenstaak in plaats van een reguliere biljartkeu. Dat feestje gaat dus niet door, liet Brom gisteren weten. ,,Ik zou echt niet weten waarom er zo weinig mensen zijn die zich hebben opgegeven, het toernooi op zich is namelijk best bekend hier in de regio. Helaas hadden zich maar 25 mensen opgegeven. Echt heel jammer, omdat we al niet zoveel hebben in ons dorp. Wat de reden is? Ik zou het niet weten, iedereen zal wel te druk zijn...”