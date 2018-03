Bonnie ten Damme ziet haar PSA uit Apeldoornse raad verdwijnen

,,Het kost wel even tijd om dit te verwerken.'' Bonnie ten Damme had goede hoop dat haar Progressief Sociaal Apeldoorn (PSA) haar zetel kon behouden. De kiezer besloot woensdag anders. ,,We hebben er keihard voor gewerkt, maar wat we deden hebben we misschien te weinig bekend gemaakt.''

Acht jaar zat Ten Damme in de gemeenteraad. Een korte periode voor de SP, waarna ze zich afsplitste en PSA het levenslicht zag. In 2014 wist ze op eigen kracht een zetel te veroveren. ,,Terwijl je vaak ziet dat mensen die alleen verder gaan het vervolgens niet redden. Daarom had ik goede hoop dat we nu weer een zetel konden halen.''

Heeft het feit dat de SP terugkeerde op de stemlijst te maken met het verval van PSA? De SP behaalde woensdag immers twee zetels. ,,Dat denk ik niet. Ik ben blij dat de SP terug in de Apeldoornse gemeenteraad is. Dat is goed voor het sociale tegengewicht in de nieuwe raad. Wij zijn een lokale partij, hebben een plaatselijker geluid dan de SP. Dus ik denk dat er best ruimte voor ons alle twee was geweest.''

Of PSA als partij zonder zetel toekomst ziet? ,,We zijn een vereniging, de leden beslissen. We zullen het eerst in de fractie bespreken. Het was mijn bedoeling taken over te dragen. Zodat er ook zonder mij toekomst voor PSA zou zijn. Dat komt nu in een ander perspectief te staan.''