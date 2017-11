Boom op Stationsplein Apeldoorn 'ten dode opgeschreven'

Dijkman houdt veel opties open – ‘we moeten niet te snel in één richting denken’ – maar denkt niet dat het een natuurlijk verschijnsel is. ,,Dat zou me verbazen. Het is alleen bij deze boom gebeurd.’’ Feit is wel dat het exemplaar dusdanige schade heeft, dat hij gekapt zal moeten worden. ,,Het is niet zo dat hij vandaag of morgen om kan vallen, dus dat hoeft niet met stel op sprong. Dan zouden we bovendien het bewijsmateriaal in één keer weghalen. Maar deze boom is wel ten dode opgeschreven. Hij houdt het misschien nog 1 of 2 jaar vol.’’



Jammer, want de vliegdennen op het plein hebben een speciale functie. ,,Het is de bedoeling dat, wanneer je uit de trein stapt, je het gevoel krijgt dat je de Veluwe oploopt. Met dat idee zijn deze naaldbomen hier neergezet’’, weet de wijkbeheerder.