Boos gaan boeren de A1 op, woest zijn sommige automobilisten

‘Asociale’ camperaars in Apel­doorn-Zuid willen van geen wijken weten: ‘Wij zijn de netste mensen die er bestaan’

11:00 De gratis camperplaats aan de Dubbelbeek in Apeldoorn-Zuid is per direct opgeheven. Dat is enkele trouwe bezoekers niet alleen rauw op hun dak gevallen. Ze zetten ook vraagtekens bij de redenen die de gemeente daarvoor opvoert.