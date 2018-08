Boosheid in Apeldoorn-Zuid: waarom werden zwanen niet gered?

Drie sporthal­len in oude drukkerij van Wegener in Apeldoorn

9:30 In de voormalige Wegener-drukkerij in Apeldoorn komen drie sporthallen. Na de hal die al in gebruik is door FSG Academy en een nog op te leveren gymnastiekaccommodatie, volgt in het najaar een hal die geschikt is voor hockey en voetbal. Net als al bestaande Apeldoornse sporthallen komt deze beschikbaar voor verenigingen.