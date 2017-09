Boosheid in Voorst over zomaar verzetten bijeenkomst over vliegroutes

Het ministerie van Infrastructuur heeft de bijeenkomst voor bestuurders en raadsleden over de vliegroutes van Lelystad Airport - nog geen 48 uur van te voren en zonder overleg - verzet naar een andere dag. Tot boosheid in buurgemeente Voorst.

De boosheid keert zich behalve op het ministerie ook tegen de gemeente Apeldoorn, op wiens verzoek de regionale bijeenkomst is verzet. Reden daarvoor was dat de gemeenteraad van Apeldoorn een vergadering heeft op de oorspronkelijke avond waarop de bijeenkomst zou plaatsvinden, dat was morgen. ,,,Alsof ze in Apeldoorn niet al weken of maanden geleden wisten dat ze een vergadering hadden...", reageert Edo Horstman van Gemeente Belangen in Voorst.

Niet serieus genomen

De nieuwe avond die het ministerie eenzijdig in overleg met Apeldoorn heeft gekozen, is aanstaande maandag. Maar dan vergadert de raad van Voorst. ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat Apeldoorn de gemeente Voorst hier niet bij heeft betrokken", zegt Voorst. ,,Wij zijn nota bene de grootste belanghebbende: vliegveld Teuge ligt in onze gemeente, en de vele bedrijven die daar omheen gevestigd zijn ook." Dat dit zonder overleg is besloten, geeft Horstman het gevoel 'niet serieus te worden genomen'. ,,En daar ben ik behoorlijk boos over."

Oplossing