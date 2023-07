Boosheid om nieuw vandalisme Hoge Veluwe: ‘Helemaal klaar met dat gesar’

In memoriam Anneke Logtenberg (1929-2023) was master op de schoolslag: ‘Maar niet met het hoofd boven water’

Ze was een veelvraat in het zwemmen. Het aantal medailles dat Anneke Logtenberg won, is bijna niet te tellen. Ook omdat ze lange tijd in haar leeftijdscategorie de enige wedstrijdzwemmer was. De uit Oldenzaal afkomstige masterzwemster overleed onlangs op 93-jarige leeftijd.