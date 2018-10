Boost voor Apeldoorns uitgaansleven met nieuwe club en restaurant

Een impuls voor het Apeldoornse uitgaansleven. Om de hoek bij het Caterplein in de Paul Krugerstraat, opent vrijdag Club Seven de deuren.

Een discotheek voor iedereen - vanaf 18 jaar - met iedere week een ander thema met daarop afgestemde muziek. Dat is in het kort het idee van Elkana Tupan voor zijn Club Seven, de nieuwste uitgaansgelegenheid in Apeldoorn.

In het pand aan de Paul Krugerstraat hebben de afgelopen jaren meerdere nachtclubs geprobeerd om de Apeldoorners aan het dansen te krijgen. Dat bleek niet gemakkelijk. Club XXL was de laatste zaak die er zat.

Moordrechter Tupan is vastgoedbeheerder en wil met zijn in april opgestarte vennootschap Matador Clubs een imperium opbouwen in de muziek, met festivals en clubs. Een club in Apeldoorn is daarin de eerste stap. ,,Het openen van een club is nog niet zo gemakkelijk, vooral niet in de Randstad", zegt Tupan. ,,Via internet hielden we locaties in de gaten en daar kwam deze in Apeldoorn uit." Een klein marktonderzoek leerde hem vervolgens dat een club in Apeldoorn 'potentie' heeft.

Volgens de ondernemer kampt de locatie in de Paul Krugerstraat vanuit het verleden wel met een slecht imago. ,,Maar dat willen wij veranderen", zegt Tupan.

Het pand aan de Paul Krugerstraat bestaat uit twee verdiepingen. Als Seven vrijdag voor het eerst de deuren opent, is de bovenverdieping nog niet in gebruik. Idee is om daar in de toekomst een loungeachtige setting te realiseren.

Restaurant

Het is niet de enige nieuwkomer in Apeldoorn. Aan de kop van de Hoofdstraat opent volgende maand een Zuid-Amerikaans restaurant: Despacito. Ondernemer Ihab Youssef uit Arnhem heeft al twee restaurants, een Argentijns restaurant in Arnhem en een met een Italiaanse keuken in Dieren.

Eerder zaten op die plek aan de kop van de Hoofdstraat het Italiaanse restaurant Dante en Het Eetcafé. Dat laatste ging failliet. In Apeldoorn zat eerder een Argentijns restaurant in de Van Kinsbergenstraat.