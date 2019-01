Borden en spandoeken bij Lelystad-debat in Apeldoorn

Inbraak­golf Apeldoorn­se dorpen: Beekbergen nu aan de beurt

11:30 De dorpen ten zuiden van Apeldoorn worden geteisterd door inbrekers. Eind vorig jaar sloegen ze hun slag in Loenen. Inmiddels heeft het dievengilde het werkterrein verplaatst naar Beekbergen. Het jaar is amper begonnen of er zijn daar al vijf woningen geplunderd.