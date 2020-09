Bosbewoner Jaap ziet het onder zijn ogen gebeuren: de Veluwse natuur zucht en steunt

Hij heeft geen wetenschappelijke achtergrond in de ecologie. Geen officiële functie in het natuurbeheer. Maar hij is kind uit een boswachtersfamilie van vele generaties. En bewoner van een huis midden in de Veluwse natuur: de magnifieke Loenermark en Imbos zijn zijn voor- en achtertuin. Dus meent Jaap van den Born (52) te weten waar hij over spreekt. Het is tijd voor een hartenkreet.