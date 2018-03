Boschbad is van gasleiding af

Het Boschbad is van de gasleiding af. Een warmtepomp verwarmt de zesmiljoen liter water voortaan. Het levert een gasbesparing van 45.000 kubieke meter per jaar op. De energiekosten nemen met ongeveer 45 procent af.

Vrijdag is de warmtepomp bij het zwembad aan de Felualaan geplaatst. De gasleiding in de machinekamer is letterlijk afgesneden. De nieuwe manier van verwarmen kan gevolgen hebben voor de zwemmers. ,,Met het gas was het mogelijk om in drie dagen tijd alle baden op temperatuur te krijgen'', zegt Norbert Nijenhuis namens Hellebrekers Technieken. ,,Dat kan nu, afhankelijk van het weer, wat langer duren.''

Ondergrens

Daarom is de keuze gemaakt om vanaf 1 mei eerst alleen het wedstrijdbad te vullen. ,,De gedachte daarachter is dat bij koudere temperaturen de echte liefhebbers wel komen, maar dat ouders met kinderen wachten tot het iets aangenamer is. De ondergrens van de watertemperatuur in het wedstrijdbad is in de eerste weken 20 graden.'' Wat later in het seizoen komt die uit op 23 graden, een graad warmer dan tot nu gebruikelijk was.

De gasgestookte verwarmingsketels gebruikten op volle kracht 200 m3 per uur. Die situatie deed zich met name in het voorseizoen voor. Niet alleen maakten die ketels plaats en zijn meer maatregelen genomen. ,,De achttien jaar oude circulatiepompen van de waterbehandelingsinstallatie worden vervangen door pompen met energiezuinige motoren'', zegt Nijenhuis. ,,Dat maakt ze 20 procent energiezuiniger.''

Besparing