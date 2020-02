Bosmieren en dassen: is bedrijvenpark Veldhuizen in Loenen het groenste van Nederland?

‘Jackpot’ voor Paleis Het Loo: dik 2 miljoen euro van loterij voor Het geheim van Oranje

5 februari De BankGiro Loterij heeft Paleis Het Loo vanmiddag een bedrag van 1,2 miljoen euro geschonken voor de realisatie van de expositie ‘Het geheim van Oranje’. Die tentoonstelling opent volgend jaar als de verbouwing van het paleiscomplex in Apeldoorn voltooid is. Paleis Het Loo krijgt daarnaast nog een bedrag van 956.522 euro van de loterij. Verder konden museum de Fundatie in Zwolle (701.864 euro) en het Kröller-Müller Museum in Otterlo (1 miljoen euro) in ontvangst nemen.