Boswachter treft volledige huisraad gedumpt langs weg tussen Beekbergen en Hoenderloo

Tot nu toe één zwijn afgescho­ten van groep die schade veroor­zaakt in Beekbergen

10:54 Tot nu toe heeft één wild zwijn zijn avontuur in de bebouwde kom van Beekbergen met de dood moeten bekopen. Een groep zwijnen wist eind vorig jaar het nulstandgebied in te komen en doet zich sindsdien te goed aan grasvelden in tuinen en landgoederen in en rondom het dorp. Het afschieten van de dieren is volgens de Faunabeheereenheid Gelderland de enige optie om meer schade te voorkomen.