Boswachter vindt halve huisraad gedumpt in bos Hoog Buurlo

Brug Freule met Apeldoornse intocht Sinterklaas open

16:06 Fietsbrug de Freule is zaterdag gewoon geopend tijdens de intocht van Sinterklaas. Het is niet toegestaan om vanaf de zogenoemde belvederres naar de pakjesboot te kijken. Vorig jaar werd de brug tussen het centrum en de wijk Welgelegen afgesloten tijdens de intocht, omdat de zijbalkonnen bij grote mensenmassa's in zouden kunnen storten.