Botsing tussen meerdere voertuigen op A50 zorgt voor file in beide richtingen

VIDEO Auto brandt in Apeldoorn voor ogen eigenaar volledig uit: ‘Ineens stond het dashboard in lichter­laaie’

7 oktober Wat een doodgewoon autoritje naar het werk had moeten zijn, eindigde donderdagmorgen met een volledig uitgebrande auto in Beemte-Broekland. Ter hoogte van de Vellertweg sloegen, al rijdend, de vlammen uit het dashboardkastje. Nog voor aankomst van de brandweer stond het voertuig in lichterlaaie.