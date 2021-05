Botsing tussen scooter en auto in centrum Apeldoorn, omgeving afgesloten

Daders oplichting Albar­dastraat Apeldoorn op de vlucht voor politie: ‘Slachtof­fers waren helemaal in paniek’

12 mei De politie is rondom de Gaaiweg in Apeldoorn met een grootschalig buurtonderzoek bezig in verband met een oplichting. Twee medewerkers van de DPD wilden woensdag buiten werktijd in een steeg aan de Albardastraat een telefoon kopen, waarbij ze een neptelefoon kregen en het geld voor de telefoon werd mee gegrist.