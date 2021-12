Botsing tussen twee fietsers in Apeldoorn: gevallen vrouw naar ziekenhuis, man schuldbewust

Landelijke keten lijft Medisch Centrum de Veluwe in, elf jaar na opening in Apeldoorn

Privékliniek Medisch Centrum de Veluwe (MCV), wordt onderdeel van een landelijke organisatie van privéklinieken. De maag-, darm- en leverkliniek, die in 2010 werd opgericht in Apeldoorn en later een tweede vestiging opende in Hengelo, is overgenomen door DC Klinieken. Dat heeft na de overname verspreid over het land vijftien zelfstandige behandelcentra.

30 november