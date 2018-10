Bouw activiteitencentrum Apeldoorn-Zuid van start

Melisa neemt paar bacootjes voor ze met Andy podium Orpheus opgaat

11:48 Na vijf eerdere voorstellingen weet Melisa Schaufeli wel wat het publiek leuk vindt. Maar dat verandert niets aan de spanning die ze voelt voor ze het toneel op gaat. Vanavond is de officiële première van de theatershow Andy & Melisa- Live on tour in Orpheus. ,,Ik neem vooraf twee bacootjes en dan komt het allemaal wel goed'', zegt de Apeldoornse.