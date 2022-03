Bouw appartementencomplexen aan Gemzenstraat in Apeldoorn vordert gestaag: hoogste punt bereikt

NK indoor atletiek Spek moet genoegen nemen met zilver na verre sprong, maar ze is meer dan tevreden

Danielle Spek (24) is tweede geworden op het NK bij het onderdeel hinkstapspringen. De Apeldoornse atlete, die druk is met een medische studie en co-schappen loopt, is tevreden. Zeker gezien de voorbereiding, die niet was zoals ze had gehoopt.

