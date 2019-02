Bouw infocentrum op Ereveld Loenen kan in gang worden gezet

Het Nationaal Ereveld in Loenen heeft vanaf medio volgend jaar een educatief centrum. Onder meer schoolklassen kunnen daar meer te weten te komen over oorlogen en vredesmissies waar Nederland bij betrokken was, en over de mensen die daarvoor hun leven gaven.

Dat informatiecentrum komt in een multifunctioneel gebouw. Daarin zit ook een aula voor uitvaarten. Voortaan kunnen namelijk ook veteranen in dit gebied begraven worden - ook als ze niet tijdens een missie om het leven zijn gekomen.

Actieve dienst

Oorspronkelijk was het Ereveld de rustplaats voor Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen. In de loop der tijd zijn er mensen bijgeplaatst door herbegravingen. Sinds de jaren tachtig worden er ook mensen begraven die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen tijdens een vredesoperatie of humanitaire missie.

Zes jaar geleden werd bekend dat militairen die niet in actieve dienst zijn overleden, er eveneens een rustplaats zouden moeten kunnen vinden. Dat gaat nu echt gerealiseerd worden. De commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Apeldoorn heeft donderdag geconcludeerd dat de plannen voor de uitbreiding van het complex er prima uitzien.

Glas

Voor de afscheidsbijeenkomsten is een zaal nodig. Dat gegeven heeft de Oorlogsgravenstichting aangegrepen om meteen een andere voorziening te realiseren. Er is behoefte aan meer voorlichting, onder meer aan scholieren, zo merkt de stichting. Daarom komt er een tentoonstellingsruimte in hetzelfde gebouw. Dat pand wordt opgetrokken met natuursteen en beton. Er omheen is ruimte om een uitvaart met militair eerbetoon uit te voeren. Tegelijk moet het pand min of meer opgenomen worden in het bos: veel glas zorgt ervoor dat binnen en buiten in elkaar overlopen. En bomen staan straks dicht tegen het multifunctionele pand.

Stuiteren