Bouw Koperweg in Apeldoorn na zomer van start

Fruitkwe­ker Twello schiet om het half uur wakker

5:59 Hij stapt z’n bed in met een weeralarmering op het nachtkastje, slaapt licht en schiet om het half uur wakker. Dreigende vorst in het voorjaar bezorgt fruitkweker Henk Klomp uit Twello altijd onrustige nachten. ,,Je moet alert zijn dat het fruit in goede conditie blijft. Als je niet oppast, zit je met klasse 2-fruit en dat verkoopt niet. Fruit moet van de beste kwaliteit zijn.’’