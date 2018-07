Bouw nieuw centrum De Hoge Veluwe ook officieel van start

Herkomst arseen­stroom jaren tachtig nog ongewis

12:13 Waar het arseen vandaan kwam dat in de jaren 80 in Ugchelen werd ontdekt, blijft onduidelijk. Tijdens het onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van de gemeente Apeldoorn is de kankerverwekkende stof niet gevonden in de hoge concentraties van destijds. Of dat betekent dat de vervuilingsbron is uitgeput, is uit het onderzoek echter niet af te leiden.