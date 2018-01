Bouw op Langoed Spelderholt in Beekbergen kan eindelijk beginnen

,,In diezelfde periode wordt begonnen met de aanleg van de infrastructuur", vertelt Mieke van Tergouw, eigenaar van Riant. ,,We hopen dat het project binnen twee tot drie jaar is afgerond. Al bestaat er natuurlijk een kans dat het een jaartje langer duurt."

Begin vorig jaar kwam er weer schot in de zaak. Van Tergouw wilde het project tot een goed einde brengen, maar had daarvoor wel een samenwerkende partner nodig. Die werd onlangs dus gevonden in de vorm van bouwbedrijf Van Wijnen. ,,Het afgelopen jaar hebben we met meerdere partijen gesprekken gevoerd", vertelt Van Tergouw. ,,Maar het voelde telkens niet goed. Uiteindelijk kwamen we dus uit bij Van Wijnen en van beide kanten is er het benodigde vertrouwen."



Ook Van Wijnen gelooft in het succes van het project, zegt commercieel directeur Gosse Dousma. ,,Juist omdat de woningen zijn bestemd voor het hogere segment. Er worden momenteel veel middeldure huizen gebouwd, terwijl het dure aanbod redelijk beperkt is. Daar komt bij dat de woningen worden gerealiseerd op een bijzondere locatie, tegen het bos aan. Wij denken dat er zeker markt voor is."