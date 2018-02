Bouw op Spelderholt in Beekbergen komt opnieuw obstakels tegen

Bouwplannen Spelderholt mogelijk opnieuw in de ijskast

16:56 Het lijkt erop dat de plannen voor de herontwikkeling van Landgoed Spelderholt in Beekbergen opnieuw in de ijskast kunnen. De rechtbank in Zwolle heeft vandaag namelijk geoordeeld dat Riant Equestrian Centre twee percelen grond niet voor een 'reële prijs' heeft verkocht aan bouwbedrijf Van Wijnen. Daardoor is Harime Holding uit Zwolle, dat geld tegoed heeft van Riant, volgens de rechter niet verplicht mee te werken aan de transactie.