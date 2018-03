Bouw Spartahof Apeldoorn officieel gestart

video Ellen stemt in Apeldoorn als eerste

8:51 Ellen Cieraad bracht woensdag al om 06.28 uur haar stem uit in Apeldoorn. Op het station was ze de eerste die in haar gemeente stemde. ,,Ideaal dit'', aldus Cieraad. ,,Nu kan ik stemmen voor ik met de trein naar mijn werk ga. Als deze mogelijkheid er niet zo vroeg was, was het voor mij een hele puzzel geworden.''