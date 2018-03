Bouw Ugchelen Buiten nu ook officieel van start

Apeldoorner krijgt eerste BurgerAED: 'Als ik toen een defibrillator had gehad...'

18:09 Elke minuut is cruciaal bij een hartstilstand. Dat weet ook Wouter Vijfhuizen uit Apeldoorn. In 1992 haalde hij zijn EHBO-diploma, nadat een man voor zijn ogen onwel werd. Sinds 2006 krijgt hij per sms een oproep om hulp te verlenen, als iemand een hartaanval heeft bij hem in de buurt. Vanmiddag mocht hij als eerste Nederlander een BurgerAED in ontvangst nemen.