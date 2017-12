Bouw winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn mag verder van rechter

De winkeliers voor wie het nieuwe winkelcentrum bestemd is, zeggen dat de ondergrondse parkeergarage te klein is. Daarover zijn al verschillende rechtszaken gevoerd tegen de gemeente Apeldoorn, die BPD de omgevingsvergunning heeft verleend. De rechtbank Gelderland gaf de Winkeliersvereniging op 20 oktober gelijk. Vorige week vroeg de club in hoger beroep aan de Raad van State om een bouwstop. De winkeliers zijn bang dat de parkeergarage niet meer wordt uitgebreid als het winkelcentrum eenmaal gereed is. BPD gaat in januari beginnen met de bovenbouw op de parkeerkelder die intussen klaar is.