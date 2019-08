Bouwer ingestort dak AZ-stadion was hoofdaannemer van ‘blunderbrug’ in Apeldoorn

Eén van de bouwers van het ingestorte dak van het AZ-stadion was hoofdaannemer tijdens de bouw van fietsbrug De Freule in Apeldoorn. De brug zorgt sinds de bouw in 2000 al jaren voor hoofdbrekens vanwege verschillende mankementen.

De gemeente Apeldoorn bevestigt dat de aannemer zes jaar voor de bouw van het AZ-stadion de leiding had over de aanleg van de ‘blunderbrug’ over het Apeldoorns Kanaal. Het gaat om Romkes BV uit Lemmer, al wil de gemeente de naam zelf niet noemen.

De brug nabij het centrum van Apeldoorn werd in eerste instantie verkeerd om tussen beide landsdelen geplaatst. Hoewel die fout snel kon worden hersteld, bleek later dat de constructeur in de fout was gegaan met de zijvleugels, zogenoemde belvedères. Deze uitkijkplekken waren door een rekenfout niet veilig genoeg voor grote mensenmassa’s en zijn sindsdien afgesloten. Alsof dat niet genoeg was, bleek dat bij de bouw van de brug is nagelaten de binnenkant van de constructie te behandelen tegen corrosie.

Volledig scherm In de brochure voor de ontwikkeling van het Havenpark in Apeldoorn is de ligging van De Freule goed zichtbaar. © brochure Havenpark

Veiligheid

De gemeente Apeldoorn laat weten dat het instorten van het stadiondak in Alkmaar overigens geen reden is om de De Freule nog eens extra te inspecteren. ‘De veiligheid van deze brug heeft al jaren onze aandacht en waar nodig plegen we onderhoud’, aldus een gemeentewoordvoerder. ‘Zo houden we de brug veilig voor voetgangers en fietsers. Dit najaar starten we een nieuw aanbestedingstraject om de belvedères te laten aanpassen, zodat ook deze weer veilig gebruikt kunnen worden.’

Kosten

De kosten van herstelwerkzaamheden aan De Freule wist de gemeente niet meer op Romkes te verhalen. Volgens de woordvoerder werd daartoe wel een poging gedaan, maar ‘de termijn hiervoor bleek op dat moment al verjaard’.

Hoewel Romkes in 2009 nog van de bouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam werd gehaald vanwege twijfels over berekeningen van de staalconstructie, vindt eigenaar Simon Romkes het niet terecht dat zijn bedrijf nu de zwartepiet toegespeeld krijgt. ,,Tja. Moet je luisteren: ik doe dit al 35 jaar. Dan kan het niet zo zijn, dat er niet eens wat misgaat’’, stelde hij vorige week tegenover deze krant. ,,Van al het rekenwerk dat ik doe zal 99 procent in orde zijn. Dat mensen nu ineens allerlei verbanden gaan leggen, dat snap ik wel. Maar je moet eerst de feiten kennen voor je conclusies trekt.”