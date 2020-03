Bouwers toch niet vervolgd voor afsnijden motoragent op A12 tijdens protestdag: te weinig bewijs

Update + video Vier jongeren uit gecrashte en brandende auto in Apeldoorn gehaald, één zwaarge­wond

14:40 Bij een ernstig ongeluk op de Kayersdijk in Apeldoorn zijn gisteravond twee gewonden en één zwaargewonde gevallen. De gewonden zijn de 20-jarige bestuurder en een jongen van 15 uit Apeldoorn, de zwaargewonde is een jonge vrouw van 17 jaar uit Apeldoorn. Een 16-jarige jongen uit Hoenderloo kon naar huis nadat hij was nagekeken.