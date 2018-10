Bouwinspecteur van gemeente niet bij de les bij omstreden huis Uddel

Blind en 92, nou en? Theo uit Zutphen gaat parachute­sprin­gen

6:00 Het is allang niet meer zo dat ouderen hun vrije tijd vullen met onder meer wandelen of fietsen. In toenemende mate zoeken ze het avontuur in hogere sferen: een parachutesprong. Zelfs als ze de negentig jaar gepasseerd zijn.