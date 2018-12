Bouwvakkers zijn de baas in Paleis Het Loo: ‘Straks ligt hier gewoon weer de beer die Prins Hendrik schoot’

Grapje of vandalisme? Brandblus­ser leeggespo­ten in kleedka­mers Apeldoorn­se voetbal­club

19:23 Was het een ludieke actie of puur vandalisme? Waarnemend voorzitter Harry Bulten van voetbalclub Victoria Boys in Apeldoorn weet het nog niet. Feit is dat onverlaten meerdere kleedkamers hebben besmeurd door een brandblusser leeg te spuiten. De schade loopt in de honderden euro’s.