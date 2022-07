Boze actievoerders veroorzaken file op A1 bij Apeldoorn, blokkade mislukt

Doordat zo‘n twintig actievoerders met een gematigde snelheid over de A1 reden, stond het verkeer richting Amersfoort korte tijd vast. De politie reed achter de auto‘s aan met meerdere voertuigen, maar greep niet in. Bij de afslag Hoenderloo verlieten de actievoerders de snelweg weer, om vervolgens naar het viaduct aan de Hoog Buurloseweg te gaan.

Momenteel staan zij daar met vlaggen. Naar eigen zeggen om het boerenprotest te ondersteunen. Een aantal van de actievoerders was ook bij coronaprotesten rond Apeldoorn aanwezig.

‘Oranjerotonde’

Het groepje verzamelde zich vroeg in de middag onder toeziend oog van agenten in een politiebusje en een -auto, op de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten. De rotonde staat ook wel bekend als de ‘Oranjerotonde’, vanwege de uitbundige feestjes daar tijdens grote voetbaltoernooien.

Korte tijd stond het daar door de toeterende auto‘s muurvast, maar rond 13.00 uur vertrokken de actievoerders richting de A1 om daar een statement te maken, onder leiding van Denim Franken uit Arnhem. Hij is beheerder van een groepsapp op Telegram, waar tientallen sympathisanten van de boeren in zitten. Eerder voerden zij al blokkeeracties uit op de A28 en A37.

Een kleine groep demonstranten stak naar eigen zeggen boeren 'een hart onder de riem' op de Oranjerotonde in Apeldoorn. © Luciano de Graaf

,,We willen geen herrie schoppen, gewoon de boeren een steuntje in de rug geven”, zegt Franken bij de rotonde. Hij heeft onlangs zijn been gebroken en kijkt staand met een kruk in zijn hand toe hoe de actievoerders de weg muurvast zetten. ,,Hier is altijd veel verkeer. We willen meer mensen achter ons krijgen.”

Sharon uit Apeldoorn is één van de deelnemers. ,,Ik heb in het agrarisch onderwijs gezeten. De boeren gaan mij aan het hart.” Ze had gehoopt dat er meer mensen aan de actie hadden meegedaan op de rotonde. ,,Maar mensen vinden het kennelijk belangrijker om op zondag een kopje thee te drinken in plaats van boeren te steunen.’’

Denim Franken uit Arnhem is beheerder van de groepsapp, waarin tientallen actievoerders zitten. Zij zeggen het boerenprotest te ondersteunen. © Luciano de Graaf