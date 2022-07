Boze boeren blokkeren rotonde in Eerbeek

Beruchte rotonde in Apeldoorn ook tijdens EK vrouwen oranje: ‘Lof voor politie’

Als het aan buurtbewoners van de Apeldoornse wijk De Maten ligt, wordt het op de Drie Maagdenrotonde tijdens het EK vrouwenvoetbal net zo’n groot volksfeest als later dit jaar bij het WK voor mannen. Het is nog onduidelijk of het toezicht weer op peil wordt gebracht, na de ervaringen van vorig jaar.

6 juli