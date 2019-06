Boze klant steekt in Beekbergen taxichauffeur neer nadat hij zijn rit niet kan betalen

Wethouder ‘valt voor Apeldoorn’ maar is nog geen ingezetene

11:21 Hij is al meer dan een jaar wethouder, maar nog steeds geen ingezetene van de gemeente Apeldoorn. Dat de Eerste Kamer deze week een wetsvoorstel verwierp dat de verplichting voor wethouders om zich in hun gemeente in te schrijven zou verruimen, vindt Jeroen Joon een slechte zaak. Die inschrijving zegt namelijk niets over zijn functioneren, vindt hij.