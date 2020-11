Boze tweets helpen: bekende advocaat uit Deventer kan met geruster hart naar politiebureau in Apeldoorn

,,Ik ben het echt helemaal zat. We hebben al acht maanden te maken met corona en daar is het nog steeds niet goed geregeld”, vertelde Vlug vanmorgen nog. ,,De politie zit zelf wel achter schermen, maar voor advocaten is er geen enkel schermpje. Ik ga maar zover mogelijk van de verdachte af zitten, maar het is op minder dan anderhalve meter. Bovendien zit je uren met vier man in een klein hok, waar geen raam of ventilatie inzit. Het is gewoon niet veilig en we worden totaal niet serieus genomen.”