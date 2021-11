Apeldoornse leraar Hanz schrijft boek over verhaal van leerling Gaith (21): ‘Achteraf maakte ik me ineens heel veel zorgen’

Amateur­clubs proteste­ren massaal tegen verplichte QR-code: ‘Zo kun je een deel van de sport lam leggen’

De sportwereld is massaal in opstand gekomen tegen het kabinetsplan de coronapas ook in te voeren voor sporters én publiek van 18 jaar en ouder. Het verzet is gehoord in de Tweede Kamer die aandringt op een alternatief. De clubs hopen van harte dat voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB en sportkoepel NOC*NSF die maatregel van tafel kunnen krijgen, of op zijn minst kunnen aanpassen of uitstellen. ,,Deze plannen zijn onuitvoerbaar.’’

3 november